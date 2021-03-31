Профсоюзная газета «Солидарность» и Медиагруппа «Патриот» объявили о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 31 марта. Медиагруппа «Патриот» начинает информационное сотрудничество с Центральной профсоюзной газетой «Солидарность». Об этом в среду заявил глава Медиагруппы Николай Столярчук.

«Солидарность» относится к интернет-порталам, которые освещают новости о социально-общественной жизни, размещают материалы о сфере деятельности профсоюзов, реформах, начислении пенсий, налогах, законах и трудовом законодательстве в РФ. Помимо этого, газета обозревает новости во всем мире.

«С интернет-газетой «Солидарность» СМИ, входящие в нашу медиагруппу, объединяет стремление к высокопринципиальному отстаиванию российских интересов, интересов каждого гражданина нашей страны как в России, так и за рубежом», — поделился глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Опыт такого партнерства пойдет на пользу и аудитории «Солидарности», и читателям «Патриота», уверен главный редактор издания Александр Шершуков. Совместная работа медиагруппы и интернет-газеты будет нацелена не только на обмен контентом, но и совместные акции, целью которых является укрепление российской государственности.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19». Как сообщалось ранее, мероприятие стартует в 12:00 31 марта.