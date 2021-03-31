Двое мужчин в темной одежде подожгли автомобиль арматурщика в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Автомобиль Lada Kalina сгорел в Красносельском районе. Камеры видеонаблюдения засняли двух поджигателей в темной одежде, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Возгорание произошло на улице Летчика Лихолетова. Пострадавшая машина принадлежала 40-летнему арматурщику. Мужчина обратился в правоохранительные органы. Стражи порядка просмотрели записи с камер уличного наблюдения и установили, что перед пожаром во двор зашли двое мужчин в темной одежде.

Правоохранители устанавливают личности поджигателей, расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Похожий случай произошел на Хорошевском шоссе в Москве. Иномарка загорелась напротив торгового центра «Хорошо». Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем, сообщал ФАН.