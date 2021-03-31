Мертвого ребенка нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Утром прохожие увидели мертвого ребенка возле 25-этажного дома на Советском проспекте и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что по недосмотру 28-летней матери мальчик самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и упал вниз. От полученных травм он скончался на месте.

Семья считается благополучной и на учете не состоит. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В Томске шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. После этого она смогла встать и дойти до подъезда. Родители сразу же отвезли ее в больницу, сообщало URA.RU.