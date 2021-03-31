В Петербурге младенец чуть не погиб после падения с дивана

Санкт-Петербург, 31 марта. Годовалый ребенок серьезно травмировался, упав с высоты примерно 40 сантиметров. В результате мальчик был доставлен в больницу.

Инцидент произошел в поселке Ольгино Приморского района. Родители малыша отвлеклись и не заметили, как их ребенок полетел вниз с дивана. В квартиру пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и отек головного мозга. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Полиция займется инцидентом и выяснением обстоятельств произошедшего. Органы опеки уточнили, что семья благополучная и на учете никогда не стояла.

Cвердловчанин выбросил семимесячного ребенка в окно из-за громкого плача. Малыш не получил серьезных травм при падении. Мальчику помог случайный прохожий, сообщало URA.RU.