Комитет по образованию Петербурга окажет помощь сироте с зачислением в школу

Санкт-Петербург, 31 марта. Правительство Петербурга поможет осиротевшей девочке зачислиться в инженерно-техническую школу №777, сообщили в городском комитете по образованию.

Опекуном 10-летней сироты стала ее тетя, которая перевезла ребенка из Нижневартовска в Северную столицу, говорится в сообщении пресс-службы комитета. Женщина попросила сотрудников находившейся рядом с домом школы устроить ребенка к себе, однако там ее направили в школу №600.

«С учетом всех обстоятельств жизненной ситуации, в которой оказался ребенок, семье будет оказано содействие в зачислении девочки в школу», — рассказали в правительстве.

Сироте помогут обосноваться в школе №777, уточнили в комитете. В остальных образовательных учреждениях опекуну отказали в зачислении девочки, так как в них наблюдается нехватка свободных мест.

Петербуржцы, которые жили внутри блокадного кольца на территориях, принадлежащих Ленобласти, получат право на льготы от Петербурга. Соответствующий законопроект депутаты городского ЗакСа недавно приняли в первом чтении.