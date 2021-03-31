Петербуржцев предупредили о возможности распространения третьей волны коронавируса

Санкт-Петербург, 31 марта. Третья волна пандемии коронавируса не исключена, сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

На данный момент наблюдается уменьшение количества случаев заражения, которые относятся еще ко второй волне. Эпидемиологическая ситуация выходит на плато. Однако в Санкт-Петербурге ежедневно все еще регистрируют достаточно высокое число заболеваний, сообщили в совете.

При этом в Европе вирус распространяется достаточно активно, во многих странах ситуация остается тяжелой. К тому же появляются новые штаммы, вирус мутирует, учитывая весенний сезон и возможность распространения воздушно-капельных инфекций, вероятность третьей волны COVID-19 остается реальной. Для эффективной борьбы с инфекцией необходима массовая вакцинация, соблюдение правил дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал заявления о возможности третьей волны эпидемии преждевременными. Он отметил, что у переболевших COVID-19 уже сформирован полугодичный иммунитет к инфекции, и добавил, что коечный фонд для больных коронавирусом сократился.