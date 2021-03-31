Свет вернулся в дома петербуржцев в Приморском районе

Санкт-Петербург, 31 марта. Электричество снова работает в районе улицы Савушкина в Санкт-Петербурге. Энергетики устранили неполадки в сетях, сообщили в пресс-центре ПАО «Россети Ленэнерго».

Нормальная схема электроснабжения потребителей была восстановлена. В квартирах петербуржцев снова горит свет. Во вторник жители Приморского района пожаловались на отключение света. Инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов, на улицах Савушкина, Яхтенной, Ильюшина. Причины сбоев не сообщаются.

Ранее более масштабные сбои в сети произошли в Дагестане. Около 53 тысяч человек остались без света.