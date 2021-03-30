ФАН узнал предполагаемые причины затопления корабля на заводе Пелла

Судно было спущено на воду еще в 2019 году, на заводе. Происшествие произошло со средним рыболовным морозильным траулером проекта 1701 «Скорпион». По информации источника ФАН, на момент публикации был уже найден первый погибший — сварщик Дмитрий Б. Пропавшей числится маляр Матлубахон И., уроженка Узбекистана. Почти сразу после трагедии в больницу были госпитализированы Олег Ш., 1962 года рождения, и Вячеслав Е., 1978 года рождения. Все они в момент трагедии находились на судне.

По данным проектировщиков, опрокинувшийся траулер предназначен для донного и пелагического промысла и обработки улова на борту судна. Спуск траулера на воду состоялся 10 июля, на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» прошла торжественная церемония.

«Длина судна проекта 1701 составляет 61,04 м, ширина — 14 м, расчетная осадка — 5,9 м, а полное водоизмещение — 3130 тонн. Экипаж насчитывает 38 человек», — сообщалось после спуска судна на воду.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудил СК РФ по факту опрокидывания судна на заводе в Ленинградской области. Следователи квалифицировали происшествие по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

«В настоящее время установлено, что 30 марта 2021 года при производстве работ на строящемся судне на заводе «Пелла», расположенного в Кировском районе Ленинградской области произошло накренение и последующее опрокидывание судна. По предварительным данным во время происшествия пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников не установлено. Принимаются все необходимые меры к их поиску», — сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По данным знакомого с ситуацией собеседника ФАН, такие происшествия с подобными судами происходят достаточно редко. «Скорпион» мог кувыркнуться, зачерпнуть воду и затонуть из-за проблем с остойчивостью. На языке моряков так называют способность судна противостоять силе, вызывающей его наклон. Этими факторами может оказаться все, что угодно: волнение, неравномерное затопление при пробоине и перемещение грузов внутри судна и на его палубе. Или же несколько таких факторов в совокупности. Как следствие этих событий — нарушение метацентрической высоты. При этом даже в случае наклона на 50 или 60 градусов, судно может «черпать» воду, но в итоге возвращается к исходному положению. Вероятнее всего «Скорпион» потопили сразу ряд факторов.

По информации собеседников ФАН, в том числе из числа сотрудников следственных органов, виновных в затоплении «Скорпиона» будут искать среду сотрудников, которые его ремонтировали. Эксперты в таких случаях говорят, что вина может лежать именно на тех, кто допустил неравномерное расположение грузов на траулере. На данный момент не известно, какое именно юридическое лицо вело работы на корабле: либо это был сам завод «Пелла», либо подрядные организации. В любом случае вопросы трудовой деятельности в ходе ремонта, в том числе связанные с охраной труда, изучат в Северо-Западной транспортной прокуратуре. После опрокидывания на судостроительном заводе «Пелла» траулера на место выехал Волховстроевский транспортный прокурор.