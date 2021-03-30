ФАН публикует список жертв ЧП с кораблем на заводе «Пелла» под Петербургом

Санкт-Петербург, 30 марта. В результате происшествия погиб один мужчина. Еще одну женщину продолжают искать.

Судно длиной 60 и шириной 15 метров завалилось набок в момент спуска на воду. Шесть человек смогли выбраться с корабля самостоятельно, двоим потребовалась медицинская помощь. В результате инцидента погиб сварщик Дмитрий Б. Пока нет данных о том, что произошло с И. Матлубахон — женщиной-маляром, которая вместе с рабочим оказалась заблокированной в трюме.

Два человека были госпитализированы. Пострадавший 59-летний Олег Ш. уже получил медпомощь и отправлен домой. Еще один 43-летний мужчина находится в больнице.

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, сообщал ФАН. По ее итогам будет дана оценка действиям ответственных лиц.