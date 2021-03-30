Полиция Петербурга задержала молодых вандалов, разрисовавших ж/д станцию «Пискаревка»

Санкт-Петербург, 30 марта. Группу молодых хулиганов, среди которых оказался один несовершеннолетний, задержали за вандализм на железнодорожной станции «Пискаревка».
Правонарушители разрисовали забор на перегоне станции. Они заранее запаслись баллончиками с краской и сообща прибыли на место.
Всего правоохранители задержали семерых молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет. Некоторые из хулиганов уже были судимы. Несовершеннолетнего нарушителя отпустили домой.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в ситуации. Задержанных обвиняют в преступлении по статье 214-2 УК РФ («Вандализм»).
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