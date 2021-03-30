Спасатели эвакуировали 100 человек из загоревшегося ТЦ в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 марта. Сотрудники МЧС работают над устранением последствий задымления на цокольном этаже торгового центра. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

Пожарные оперативно прибыли к ТЦ «Светлановский» в Выборгском районе, где было обнаружено задымление на цокольном этаже, сообщают в пресс-службе МЧС.

Сотрудники экстренных служб вывели 100 человек на улицу из семиэтажного здания. Спасатели обнаружили очаг задымления, сейчас ведутся работы по его устранению.

ФАН сообщал о крупном пожаре на севере Петербурга, где загорелось здание на территории завода «Арсенал». Видео с места инцидента появилось в Сети.