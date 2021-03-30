Названа дата завершения рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 марта. Полигон «Красный Бор» в Ленинградской области передан в ведомство Министерства природы Российской Федерации.

Рекультивация объекта, которая должна завершится к 2024 году, основана на концепции консервации полигона. Последнюю разработали специалисты из Санкт-Петербурга, сказал губернатор города Александр Беглов в ходе встречи с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.

«Это один из самых крупных экологических проектов последних лет и еще один шаг к тому, чтобы Петербург закрепил статус одного из самых чистых городов в мире», — сказал глава города на Неве.

Власти Прикамья также ликвидируют 16 свалок на территории Кизела, Губахи, Нытвенского, Чусовского, Очерского, Чернушинского городских округов. Работа также будет проведена в Кочевском муниципальном округе.