Звезды мюзиклов и экстрасенс выступят в шоу «Теория противоположностей»

Санкт-Петербург, 30 марта. Шоу «Теория противоположностей» объединит на сцене ДК имени Ленсовета звезд российских мюзиклов и финалистку «Битвы экстрасенсов» Татьяну Ларину.

Премьера концерта состоится в Санкт-Петербурге 19 мая. Артисты Иван Ожогин, Елена Газаева, Кирилл Гордеев, Игорь Кроль и Вера Свешникова исполнят мировые хиты из репертуара Queen, Enigma и других легендарных групп.

Кроме того, со сцены прозвучат современные авторские песни на стихи Андрея Пастушенко. Он известен зрителям по постановкам «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина» («Онегин»), «Чудо-Юдо» и «Оскар и Розовая дама. Письма к Богу».

Ларина, победившая в 15-м сезоне «Битвы экстрасенсов», выступит в финале шоу с сольным номером.

««Теория противоположностей» посвящена сложным вопросам любви и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, она рассказывает о выборе, о притяжении, о движении навстречу друг другу!» — рассказал автор проекта Андрей Пастушенко.

В начале апреля в Северной столице откроется выставка, посвященная истории русского стендапа. Посетителей ждут квест и выступления известных комиков.