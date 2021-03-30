Капитан иностранного судна RMS Goole получил два года колонии за гибель людей

Санкт-Петербург, 30 марта. Капитан корабля, по вине которого погибли люди, получил реальный срок. Из-за неправильных действий фигуранта произошла авария.

Выборгский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор капитану иностранного судна RMS GOOLE.

По данным следствия, подсудимый, будучи капитаном грузового иностранного судна RMS GOOLE, совершил в акватории Финского залива опасный маневр, в результате чего произошло столкновение с катером «Крутояр». Авария привела к гибели людей.

Суд признал капитана судна виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Судно на заводе «Пелла» под Петербургом завалилось на бок в момент спуска на воду, сообщал ФАН. Спасатели ведут поиски двух человек.