Первую студию звукозаписи «Победа» воссоздадут в Доме Радио в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 марта. Студию звукозаписи «Победа» воссоздадут в Доме Радио на Итальянской улице в Санкт-Петербурге, об этом сообщил директор musicAeterna в России Дмитрий Озерков.

Коллектив musicAeterna, который арендует помещения в здании, не планирует проведение капитального ремонта. Дом Радио должен стать центром идеального звучания, как Институт исследования и координации акустики и музыки в Париже. Ядром этого может быть воссозданная студия звукозаписи, в которой была записана Седьмая симфония Шостаковича.

«Наша задача — адаптировать пространство под наши нужды идеального звука, сделать его живым, каким оно всегда и было", — заявил Озерков.

К воссозданию студии директор musicAeterna планирует привлечь спонсоров, пишет издание «Петербургский дневник».

На 86-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался известный писатель-историк Наум Синдаловский. Он занимался изучением фольклора Северной столицы России.