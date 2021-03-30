На борту перевернувшего под Петербургом судна находились 80 человек

Санкт-Петербург, 30 марта. Спасатели эвакуировали 72 из 80 человек с судна «Скорпион», которое перевернулось на заводе в Отрадном.

По информации источника Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, на борту судна, которое опрокинулось при спуске на воду, находились 80 человек. Спасатели провели эвакуацию 78 из них. Медики оказали помощь двум пострадавшим, еще два человека оказались заблокированы в трюме. Сейчас сотрудники МЧС ведут работы по их спасению. Детали ЧП выясняют правоохранители.

Судно «Скорпион» завалилось на бок, когда его спускали на воду. От полного переворота его удерживают три крана и причальная стенка.