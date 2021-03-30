Среди заблокированных в трюме судна «Скорпион» есть женщина-маляр

Санкт-Петербург, 30 марта. Судьба двух человек с перевернувшегося судна «Скорпион» на заводе «Пелла» остается неизвестной. Среди пропавших числится женщина-маляр.

По данным источника ФАН, она работала на данном судне. Женщина является сотрудницей расположенной на территории завода организации. Отмечается, что в трюме заблокированными оказались два человека, спасатели пока не могут подобраться к ним.

Судно шириной 15 и длиной 60 метров завалилось на бок во время спуска на воду. От полного переворота его спасла причальная стена, в которую оно уперлось. Сразу три крана были задействованы, чтобы хоть как-то удержать «Скорпион», сообщал ФАН.