Молодой мужчина погиб под колесами электрички в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 марта. Местный житель переходил пути не в предназначенном для этого месте. При столкновении он получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью.

При виде приближающегося поезд, мужчина решил перебежать пути перед составом. Машинист стал сигналить и применил экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось. Пострадавший скончался на месте.

Погибший был одет в черную демисезонную куртку, синюю толстовку с капюшоном, бирюзовую футболку, спортивные штаны и кроссовки темно-синие с белыми вставками.

Полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Жительница Новосибирска погибла под колесами грузового поезда. Трагедия произошла на глазах очевидцев, сообщал ФАН.