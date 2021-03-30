Спасатели не могут пробраться в трюм перевернувшегося в Петербурге судна «Скорпион»

Санкт-Петербург, 30 марта. Судьба двух человек, находящихся на рыболовецком судне «Скорпион», пока остается неизвестной. Спасатели не могут пробраться в трюм.

По данным источника ФАН, всего на борту судна находились восемь человек. На землю смогли выбраться шесть, двое из которых получили незначительные травмы. В трюме находятся два человека, но связи с ними пока нет. Сейчас специалисты пытаются закрепить завалившееся на бок судно. Только в этом случае сотрудники МЧС смогут пробраться в трюм без серьезного риска.

Судно «Скорпион» завалилось на бок во время спуска на воду. От полного переворота его удерживают три крана и причальная стенка, сообщал ФАН.