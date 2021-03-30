Спасатели ищут двух человек после ЧП с кораблем на заводе «Пелла»

Санкт-Петербург, 30 марта. Сотрудники спасательных служб занимаются поиском двоих членов экипажа, которые пропали после того, как корабль перевернулся при спуске на воду. ЧП произошло на заводе «Пелла».

Спасатели занимаются поиском двух людей, которые, предположительно, оказались заблокированными в трюме корабля. По имеющимся данным, все остальные члены экипажа живы. Инцидент зафиксирован на территории завода «Пелла» на границе Петербурга и Кировского района Ленинградской области. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

Добавим, судно длиной 60 метров и шириной 15 метров накренилось и оперлось на стену причала. Сейчас его удерживают три крана. Шесть человек спаслись самостоятельно, двоих отвезли в больницу.