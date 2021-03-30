Травмированный в метро Петербурга пассажир умер в машине скорой

Санкт-Петербург, 30 марта. Правоохранители проводят проверку по факту смерти пассажира петербургского метро. Инцидент произошел на станции «Электросила».

Падение мужчины произошло на глазах у очевидцев прямо в тот момент, когда состав подъезжал к платформе. Машинист оперативно среагировал и применил экстренное торможение. Гражданин получил тяжелые травмы и скончался в салоне машины скорой помощи.

Трагический случай произошел в московском метро. Мужчина в результате неосторожности упал на рельсы и практически сразу погиб, сообщал ФАН.