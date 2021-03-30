ФАН публикует видео с места крупного пожара на заводе «Арсенал» в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 марта. Пожар произошел на территории завода «Арсенал» в северной части города. Спасатели локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение.

По полученным данным, огонь охватил одноэтажное здание на площади в 400 квадратных метров.

Пожару был присвоен второй номер сложности. О пострадавших информации не поступало.

Сотрудники экстренных служб успешно локализовали пожар на территории автомобильной мастерской в Москве, сообщал ФАН. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.