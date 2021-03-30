Наезд автомобиля на школьника в Петербурге попал на видео

Санкт-Петербург, 30 марта. Подросток пытался пересечь проезжую часть на электросамокате и угодил под колеса иномарки. Момент ДТП попал в объектив уличных камер.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Косыгина. Видео с места происшествия опубликовал сайт 360tv.ru.

На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля не успевает затормозить и сбивает шестиклассника. После дорожного инцидента мальчика экстренно госпитализировали с переломом правой голени в состоянии средней тяжести. Полиция инициировала проверку.

Уроженец Средней Азии, находившийся за рулем Lifan, после наезда вышел из машины и помог ребенку подняться. Против него возбудили уголовное дело об административном правонарушении, сообщал ФАН.