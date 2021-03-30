Чемпионат Северо-Запада России по бодибилдингу и фитнесу пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 марта. Санкт-Петербург готовится принять чемпионат Северо-Запада России по бодибилдингу и фитнесу. Соревнования пройдут 10–11 апреля в КСК «Тинькофф Арена».

Открытый чемпионат Северо-Запада России по бодибилдингу и фитнесу состоится в рамках выставки SPB POWER EXPO, ожидается рекордное количество участников со всех регионов страны.

Мужские дисциплины дополнятся женскими выступлениями в категориях фитнес-бикини, фит-модель и других. На данный момент разрешено 75% заполнения зрительного зала, это радует, заявил президент Федерации бодибилдинга России и Санкт-Петербурга Александр Вишневский. Спортсмены соскучились по соревнованиям.

«КСК «Тинькофф Арена» — это новая площадка для Федерации бодибилдинга Санкт-Петербурга и, думаю, мы сможем сделать яркое шоу», — отметил Вишневский.

Председатель Федерации порекомендовал обязательно посмотреть финальное шоу «Северная Пальмира», которое пройдет 11 апреля. Запланировано выступление лучших атлетов.

Сборная России по фигурному катанию завоевала шесть медалей на чемпионате мира 2021 года. В одиночном женском катании россиянки заняли весь подиум.