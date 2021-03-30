Силовики ввели план «Перехват» после публичного похищения девушки на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 30 марта. Сотрудники правоохранительных органов оперативно вышли на подозреваемых, причастных к нападению на 36-летнюю жительницу Северной столицы. Злоумышленники задержаны.

По данным источника, 29 марта к стражам порядка обратилась потерпевшая. По словам женщины, к ней подошла группа мужчин, которые представились полицейскими. Они угрожали ей пистолетом, применили насилие и вынудили сесть в салон автомобиля.

Подозреваемые в разбое забрали у жертвы телефон, банковские карты и почти 10 тыс. рублей, после чего высадили ее возле дома №125 по Гражданскому проспекту.

Силовики ввели план «Перехват» и спустя несколько часов задержали четырех человек в возрасте от 20 до 42 лет. В салоне их автомобиля был найден сигнальный пистолет. Проверка по базе показала, что трое из задержанных были ранее судимы.

Трое жителей Кургана ответят перед удом за похищение и избиение человека. Злоумышленники требовали с него 200 тыс. рублей, сообщало URA.RU.