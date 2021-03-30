Водитель-мигрант сбил школьника на пешеходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 марта. Водитель легкового автомобиля Lifan не заметил подростка, пересекавшего проезжую часть на электросамокате.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Косыгина. Неработающий 25-летний уроженец Средней Азии, находившийся за рулем Lifan, после наезда вышел из машины и помог ребенку подняться.

Результатом ДТП стал перелом правой голени потерпевшего. В состоянии средней степени тяжести 12-летнего ученика шестого класса доставили в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Против водителя правоохранители возбудили уголовное дело об административном правонарушении.

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