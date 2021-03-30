Четверых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Канонерском острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 марта. Группа мужчин, решивших порыбачить, оказалась в ловушке из-за отколовшейся льдины. На помощь к ним выезжали спасатели.

Льдину с горожанами отнесло на 500 метров от берега. Из-за образовавшейся трещины рыбаки не могли самостоятельно выбраться на сушу, сообщает источник ФАН.

На место происшествия вызвали спасателей. Во время эвакуации никто не пострадал, госпитализация никому не потребовалась.

В Кронштадтском районе образовалась промоина, из-за которой чуть не погибли 25 рыбаков. Их спасением занимались сотрудники МЧС, были задействованы два катера.