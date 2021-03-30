Ушел из жизни петербургский писатель-историк Наум Синдаловский

Санкт-Петербург, 30 марта. Изучавший фольклор Северной столицы краевед Наум Синдаловский скончался. Историк умер на 86-м году жизни.

Печальную весть сообщил в своем блоге историк Николай Подосокорский.

Синдаловский был исследователем городского фольклора. Он написал такие книги, как «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» (1994), «История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах» (1997), «Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга» (2001), «На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии» (2006).

Советская и российская звезда Светлана Меньшикова скончалась на 75-м году жизни, сообщал ранее ФАН. Она запомнилась зрителям ролью Лели в телесериале Герберта Раппапорта «Сержант милиции».