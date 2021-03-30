Синоптики пообещали петербуржцам дождливую и теплую погоду 30 марта

Санкт-Петербург, 30 марта. Теплый сектор циклонического вихря принесет 30 марта в Петербург небольшой дождь и теплую погоду.

Вихрь циклона во вторник окажется прямо над Кольским полуостровом. Он спровоцирует небольшие дожди в Северной столице. При этом средняя температура воздуха в городе будет на 6–7 градусов выше климатической нормы. Такое заявление сделал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Термометры покажут +7… +9 градусов, в Ленинградской области — от +5 до +10 градусов. Юго-западный порывистый ветер подует со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до отметки в 757 мм рт. ст.», — написал он у себя в Facebook.

При этом в МЧС предупреждают: порывы ветра сегодня могут достигнуть 15 метров в секунду. Из-за него в Петербурге уже объявили штормовое предупреждение.

Не так давно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в последние дни марта в Центральный Федеральный округ придут осадки и сильные порывы ветра. За несколько дней в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Серьезных температурных изменений не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от 4 до 11 градусов тепла.