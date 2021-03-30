Спасатели сняли труп женщины с козырька многоэтажного дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 марта. Тело местной жительницы нашли на навесе жилого дома на Индустриальном проспекте.

Очевидцы события после обнаружения тела обратились на диспетчерский пульт МЧС, спасатели и полицейские вскоре прибыли на место происшествия. Специалисты осмотрели место происшествия. По предварительным данным, инцидент не носит криминальный характер.

Сейчас ведется проверка всех обстоятельств трагедии, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Полицейские города также выясняют детали гибели уроженки Нижегородской области. Ее останки нашли перед зданием на Васнецовском проспекте, сообщало Федеральное агентство новостей. По предварительной версии, женщина выпала из окна квартиры на восьмом этаже.