Названа причина гибели рыбы в пруду Екатерининского парка в Пушкине

Санкт-Петербург, 30 марта. Жители Северной столицы обратили внимание на большое количество мертвых рыб в пруду Екатерининского парка в Пушкине. В «Царском Селе» назвали причину произошедшему.

Сообщения о мертвой рыбе в Екатерининском парке появились в социальных сетях и средствах массовой информации вечером 29 марта. На недовольство граждан оперативно отреагировали в ГМЗ «Царское Село». Ситуация повторяется из года в год из-за сезонной миграции, рассказала главный хранитель музея-заповедника Ольга Филиппова. Сейчас работники парка проводят зачистку водоемов к началу туристического сезона.

«Рыба заходит на зимовку на участок между Мраморным мостом и следующими за ним плотинами. В этом месте дно образует ковш: с большей глубиной в центре и меньшей — у устоев моста. Зимой — особенно такой холодной, как нынешняя, — этот участок пруда промерзает полностью до дна, не оставляя рыбе шансов на выживание», — сказала она в комментарии «Невским новостям».

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