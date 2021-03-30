Власти Петербурга обязались «навести порядок» на барной улице Рубинштейна

Санкт-Петербург, 30 марта. Недобросовестные владельцы баров на улице Рубинштейна в Северной столице спровоцировали острую необходимость провести серию рейдов с привлечением нарушителей к ответственности.

В ночное время суток на популярной улице часто фиксируются случаи игнорирования действующего законодательства, в частности относительно продажи алкогольных напитков. Так, на прошлой неделе стражи правопорядка изъяли в одном из заведений почти 40 бутылок со спиртным из-за отсутствия лицензии на их продажу. В результате всех посетителей попросили покинуть помещение, а двух сотрудников забрали в отделение, передают «Невские новости».

«Мы будем работать с правоохранительными органами и собственниками помещений, чтобы прекратить деятельность предприятий, существующих вне правового поля», — заявил первый зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Жители улицы Рубинштейна ранее неоднократно жаловались на беспрецедентную работу питейных заведений на улице. По их словам, владельцы ряда из них откровенно плюют на закон и людей, которые живут над барами.