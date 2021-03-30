Госпиталь ветеранов войн в Петербурге вернет 900 коек в штатный режим работы

Санкт-Петербург, 30 марта. Перепрофилированные в стационарах Северной столицы койки для пациентов с COVID-19 переведут в плановый режим работы. Причиной стало улучшение ситуации с коронавирусом в городе.

В настоящий момент в Северной столице открыто более шести тысяч мест в медицинских учреждениях для людей с коронавирусной инфекцией, сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. К плановому режиму работы вернется 901 койка Госпиталя ветеранов войн.

Эпидемиологическая ситуация в городе позволяет сократить число коек для больных COVID-19. Сейчас в новом перепрофилированном корпусе остается 307 мест для пациентов с коронавирусом.

Кроме того, петербуржцы могут сделать прививку препаратом «Спутник V» в восьми пунктах, расположенных в торговых центрах. Ранее четыре пункта приостанавливали работу из-за нехватки первого компонента вакцины, сейчас все точки работают в плановом режиме.