Десятки спасателей локализовали пожар в эллинге на берегу Финского залива

Санкт-Петербург, 29 марта. Эллинг размером 15х120 метров загорелся в пригороде Северной столицы — городе Ломоносов. Пожар удалось успешно локализовать, передает ГУ МЧС России по региону.

По уточненной информации, сигнал о происшествии на Морской улице поступил в экстренные службы в 20:19 по московскому времени. В пресс-службе ведомства сообщили о воспламенении второго этажа здания. Огонь распространился на площади в 450 квадратных метров.

В 20:42 спасатели ранг пожара до категории «№1 БИС». В 21:09 специалисты локализовали горение. В общей сложности к работе на месте событий были привлечены десять единиц спецтехники и 41 человек личного состава.

Ранее из горящего эллинга удалось эвакуировать несколько литровых баллонов с пропаном. Сведения о пострадавших не поступали.