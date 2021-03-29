Спасатели эвакуировали из горящего эллинга в Ломоносове пропановые баллоны

Санкт-Петербург, 29 марта. Площадь пожара в клубе Нептун на территории Северной столицы возросла до примерно 250 квадратных метров. Сохраняется угроза распространения огня, сообщает МЧС России.

В ведомстве уточнили, что загорелся эллинг размером 12х120. Мероприятия по ликвидации горения затрудняет ветер с залива. Прибывшие на место событий сотрудники экстренной службы успешно вынесли из здания несколько литровых пропановых баллонов.

Данных о жертвах или пострадавших не поступали. Работа по устранению пожара продолжается.

Ранее источник ФАН в правоохранительных органах сообщил о воспламенении в населенном пункте Ломоносов в Петродворцовом районе. Спасатели присвоили пожару категорию «№ 1 БИС».