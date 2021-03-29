Названы районы Петербурга с высокой активностью клещей

Санкт-Петербург, 29 марта. Роспотребнадзор перечислил районы Санкт-Петербурга с высокой активностью клещей. Паукообразные насекомые являются переносчиками опасных заболеваний.

В ведомстве проанализировали прошлогодние данные по клещевому энцефалиту и боррелиозу и установили, что наиболее опасными районами в мегаполисе являются Курортный, Пушкинский, Приморский, Красногвардейский, Выборгский, Колпинский и Красносельский.

Клещи в первую очередь обитают в парках, отметил специалист по дезинсекции Сергей Балашов. Например, в числе их мест особой активности Юнтоловский заказник на Комендантском проспекте, парк Победы, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова. Опасными также считаются леса и островки с растительностью около дома, паразиты могут обитать даже в невысокой траве. Клещи проявляют активность с апреля по октябрь, отметил специалист.

Врачи дали несколько советов, как избежать укуса клеща. В опасных местах брюки следует заправлять в носки, рубашку в брюки. Голова должна быть прикрыта, всю одежду следует обработать репеллентами.