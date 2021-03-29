Комтранс Петербурга начнет штрафовать автомобилистов за неправильную парковку

Санкт-Петербург, 29 марта. Смольный получил с 29 июня право выписывать штрафы за нарушение правил стоянки и остановки транспортных средств.

Соглашение об этом было утверждено администрацией Санкт-Петербурга и Министерством внутренних дел Российской Федерации. Таким образом Смольный получает дополнительные полномочия. Отвечать за их исполнение будет городской комитет по транспорту.

«Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ, связанных с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств», — сказано в заявлении пресс-службы Смольного.

Основной целью нововведений, вступающих в силу с 29 июня, является повышение у автолюбителей культуры парковки. Таким образом планируется также улучшить ситуацию с транспортом в Санкт-Петербурге.

Начиная с 1 апреля в Российской Федерации изменятся правила сдачи экзамена на водительское удостоверение и выдачи прав. В частности отменяется «площадка», а также снижается число «фатальных ошибок».