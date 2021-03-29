Мошенник лишил блокадницу квартиры в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 марта. Полиция задержала черного риэлтора из Псковской области, который отобрал квартиру, полученную ветераном труда к 65-летию победы в Великой Отечественной войне.

По предварительным данным, у 45-летнего злоумышленника уже есть несколько судимостей. В январе-июле 2020 года он завладел недвижимостью пенсионерки, а потом перевез ее в квартиру одного из домов в Пскове.

В отношении мошенника следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина сейчас находится под арестом. Не исключено, что он действовал в составе преступной группы. На данный момент сотрудники органов устанавливают соучастников преступления. Оставшаяся без квартиры женщина пока находится в петербургском доме-интернате ветеранов войны и труда.

Жительница Подольска перевела мошенникам 4 млн рублей, для этого она взяла несколько кредитов и заложила собственную квартиру, сообщало РИАМО.