Истекавший кровью в Петербурге мигрант попал под статью

Санкт-Петербург, 29 марта. Сотрудники полиции в Северной столицк возбудили административное дело в отношении 40-летнего уроженца Узбекистана. Мигрант попал в поле зрения после случая на детской площадке.

По данным источника ФАН, окровавленный мужчина обратился к случайной прохожей с просьбой вызвать бригаду медиков. Стражи порядка потом установили, что мигрант купил бутылку водки, разбил ее и порезался. Ранения были в области руки и горла.

По факту нарушения миграционного законодательства возбуждено дело по статье 18.8.3 КоАП РФ. Фигуранту грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей и выдворение за пределы России.