Петербургская пенсионерка отдала «гадалке» 200 тыс. рублей за снятие порчи

Санкт-Петербург, 29 марта. Следователи Северной столицы возбудили дело о мошенничестве. Главной подозреваемой является женщина, под предлогом снятия порчи похитившая 200 тыс. рублей.

Полиция разыскивает «гадалку», ориентировка на злоумышленницу и ее сообщницу распространена по разным районам Петербурга и области.

По данным следствия, две женщины подошли к 88-летней пенсионерке около продуктового магазина. Одна из них заявила, что на жертве висит порча, а затем пообещала ее снять. Потерпевшая передала аферистке 200 тыс. рублей, после чего злоумышленница скрылась вместе с подельницей.

Отмечается, что подозреваемая принимала меры к сокрытию черт лица, находясь под камерами видеонаблюдения.

Ранее ФАН сообщал об аферистке из Курска, укравшей у агрокомпании более 5 млн рублей.