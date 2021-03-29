Улицы Петербурга очистили почти от 30 тысяч кубометров снега за неделю

Санкт-Петербург, 29 марта. Коммунальщики Северной столицы за неделю вывезли с улиц города почти 30 тысяч кубометров снежной массы.

Подробности рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. Сейчас уборкой занимаются 720 единиц техники и более 1100 дворников. К тому же еще более 100 коммунальщиков приводят в порядок зеленые зоны, отметили в пресс-службе комитета.

Несмотря на то, что в городе установилась плюсовая температура, на некоторых улицах лежит снег. Коммунальщики увозят его в плавильные пункты. С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 1,5 млн кубометров снежной массы. К тому же за минувшую неделю собрано около 1,1 тыс. кубометров мусора.

У петербуржцев появится возможность внести свой вклад в благоустройство города. В конце апреля в Северной столице пройдет весенний общегородской субботник. Он назначен на 24-е число. Субботник будет организован таким образом, чтобы избежать массового скопления людей.