Карьерист из СПбАУ РАН нанес ущерб бюджету вуза в 1 млн рублей

Санкт-Петербург, 29 марта. Полиция задержала ведущего инженера по сантехнике Академического университета Северной столицы. Он попался на махинациях при осуществлении капремонта.

Стражи порядка заметили хищение части средств, выделенных на осуществление капремонта кровли и фасада одного из зданий университета.

По данным следствия, ведущий инженер по сантехнике поддался влиянию руководства и при приеме работ от подрядчика на общую сумму более 14 млн рублей «переплатил» более 1 млн рублей за невыполненные условия контракта. Отмечается, что мотивы фигуранта были неимущественными, он рассчитывал на дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.

Похищенные средства похитил гендиректор подрядчика. Инженера же подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее ФАН сообщал об экс-чиновнике из Нижегородской области, который стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.