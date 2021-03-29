Доставщики «Петровича» бастуют против низких зарплат

Санкт-Петербург, 29 марта. Инициативная группа выдвинула требование об увеличении зарплат к руководству СТД «Петрович». При этом недовольство выразили работники только одного отделения.

Сотрудники строительного торгового дома «Петрович» устроили забастовку на Таллинском шоссе.

Уточняется, что организаторами протеста являются работники службы доставки, которые требуют увеличения тарифов на их услуги. При этом бастуют далеко не все отделения, а во главе движения стоит инициативная группа.

Пресс-служба компании заверила, что вопрос об увеличении зарплат будет рассматриваться в марте — решение об этом уже принято.

В настоящее время доставка товаров осуществляется в штатном режиме, а в случае задержки магазин пообещал своевременно проинформировать покупателей.

Ранее ФАН писал о том, как решить проблему безработицы и трудовой миграции в России. Данный вопрос подняли на обсуждение в Госдуме.