Пьяная петербурженка выпала из окна при попытке спуститься по простыням

Санкт-Петербург, 29 марта. Несчастный случай, чуть не закончившийся трагедией, произошел на Светлановском проспекте. Женщина выпала из окна третьего этажа, спускаясь необычным способом.

Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 56-летняя жительница Санкт-Петербурга решила прогуляться, но дверь в квартиру оказалась заперта. Это обстоятельство не заставило пострадавшую отказаться от выхода на улицу. Женщина связала простыни и перебросила через окно. В процессе она сорвалась.

Очевидцы падения вызвали скорую медицинскую помощь. Врачи диагностировали потерпевшей закрытые переломы костей таза, позвоночника и пояснично-крестцового отдела. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, ей предстоит операция.

Кемеровские спасатели пришли на помощь 55 жителям города с начала 2021 года, сообщает газета «Кемерово».