Посетители клубов Петербурга сбросили наркотики на пол во время рейда

Санкт-Петербург, 29 марта. Полиция проверила ночные клубы на Обводном канале и Арсенальной набережной. Гости в ходе рейда пытались незаметным способом избавиться от запрещенных веществ, бросив их на пол.

По данным МВД, девять посетителей первого заведения доставили в территориальный отдел полиции и привлекли к административной ответственности за бесконтрольное потребление наркотиков.

В заведении на Арсенальной набережной правоохранители обнаружили около 20 «сбросов». Некоторых любителей ночной жизни отправили на медосвидетельствование по требованию силовиков.

После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»

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