Власти Петербурга сообщили о снижении количества больных коронавирусом

Санкт-Петербург, 29 марта. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге за прошлую неделю снизилась почти на 22%.

Кроме того, за прошедшую неделю в городе существенно уменьшилось число госпитализаций с коронавирусом. Такую информацию подтверждают данные отчета, который подготовил межведомственный координационный совет по борьбе с распространением коронавируса в городе.

«Число госпитализаций по сравнению с прошлым воскресеньем, сократилось на 1,22%. Одновременно с этим общее количество активно болеющих пациентов снизилось на 5,92%», — сказано в сообщении.

Согласно последней информации, на сегодняшний день в городе свободно 1949 коек для больных COVID-19. Прививку от коронавирусной инфекции сделал уже 358 131 петербуржец. Из них 271 699 человек уже получили две дозы вакцины.

Не так давно стало известно, что в Северную столицу прибыла крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции. По данным Смольного, новая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» поступила в Санкт-Петербург в количестве 53 600 доз. Смольный также уточнил, что данная партия является крупнейшей на этой неделе.

Согласно последним данным, в Петербурге за сутки на коронавирус проверили 12 853 человека. При этом с начала октября 197 617 горожан получили гуманитарную помощь, сообщает «Петербургский дневник».