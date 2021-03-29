Сто человек эвакуировали из загоревшегося отеля VALO в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 29 марта. Возгорание произошло в одной из студийных квартир 18-этажного здания на улице Салова. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели предполагают, что огонь вспыхнул в результате неосторожного обращения с электрической плитой. Площадь возгорания в общей сложности составила три квадратных метра, сообщили в МЧС региона.

Известно, что пожар удалось полностью потушить спустя 20 минут после поступления тревожного сообщения. Эвакуированных жителей апартаментов — около 100 человек — уже запускают обратно в здание. На месте работают специалисты для выяснения причины возгорания и всех обстоятельств инцидента.

Здание Октябрьского районного суда Новосибирска эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщал ФАН.