Тепло и дожди принесет в Петербург циклон «Рама»

Санкт-Петербург, 29 марта. Синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует теплый сектор циклона «Рама», ожидаются потепление и дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, 29 марта центр циклона, название которому дали в Германии, окажется в Норвежском море. В связи с этим погода в Петербурге будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

«Температурный фон будет на 6–7 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха +11…+13 [в Северной столице], по [Ленинградской] области +8…+13. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — следует из публикации синоптика в Facebook.

Весеннее потепление пришло в Петербург в соответствии с прогнозами синоптиков от 23 марта. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Северо-Западном федеральном округе и в дальнейшем ожидается аномально теплая погода. Температурные значения выше нормы прогнозируются и в ряде других областей страны.