Польская авиакомпания LOT возобновила перелеты между Петербургом и Варшавой

Санкт-Петербург, 28 марта. Самолеты польской авиационной компании LOT начали летать между Санкт-Петербургом и Варшавой. Полеты были приостановлены на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Польша приостановила авиационное сообщение на фоне пандемии в марте прошлого года, как и многие другие государства. Сейчас страны начинают постепенно восстанавливать авиасообщение и открывать границы. Курсировать между Северной столицей и Варшавой будут самолеты польской авиационной компании LOT.

Так, первый рейс по указанному маршруту состоялся 28 марта, сообщается в управляющая компания аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Следующие полеты назначены на 29 и 31 марта, а также на 1 апреля. Полететь в польскую столицу смогут только те пассажиры, которые соблюдают условия действующих эпидемиологических ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

До этого сообщалось, что Россия возобновит авиационное сообщение с Венесуэлой с 1 апреля. Рейсы из Москвы в Каракас будут совершаться два раза в неделю. Решение приняли по итогам заседания оперативного штаба с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.