Новый температурный рекорд побит в Петербурге 28 марта

Санкт-Петербург, 28 марта. Новый температурный рекорд поставлен в Северной столице в воскресенье. Предыдущий продержался в течение пяти лет.

К трем часам дня в температура воздуха в городе на Неве повысилась до +14,1 градуса. Об этом заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Прошлый рекорд был поставлен в 2016 году, когда столбик термометра показал отметку в +13,9 градуса.

«Каким будет точное значение нового рекорда, будет известно после 21 часа, после снятия показания с максимальных термометров», — подчеркнул специалист.

На погоду в Петербурге влияет теплый атмосферный фронт. Он движется с запада и затягивает небо плотными облаками.

Что касается погоды в Москве, то начало апреля в городе ожидается солнечным с плюсовыми температурами. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что последние дни марта погода в российской столице будет облачной с прояснениями.